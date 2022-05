Amministrative 2022, Azione: “La politica come strumento per rendere Sabaudia un posto migliore”

Sabaudia – Azione sarà presente con una propria lista a sostegno del candidato Sindaco Alberto Mosca per le elezioni amministrative del 12 giugno prossimo. Una scelta che rispecchia la linea nazionale del partito ossia la messa a sistema di figure provenienti da importanti esperienze amministrative, professionali ed associazionistiche per dare vita ad un progetto politico all’altezza della sfida amministrativa di Sabaudia.

“Il gruppo locale di Azione ha raggiunto un importantissimo risultato riuscendo a presentare una lista caratterizzata da una forte presenza giovanile e dal connubio di diverse esperienze amministrative e professionali. Il programma prodotto da Sabaudia in Azione è la dimostrazione di come il nostro partito abbia ben chiaro come amministrare la città: da un lato risolvere le questioni contingenti e dall’altro portare avanti una programmazione politica di medio e lungo termine per garantire a Sabaudia lo sviluppo che merita. Sarà importante ora riconoscere il lavoro messo in campo dal gruppo locale ed ottenere un importante risultato per far si che l’amministrazione comunale di Sabaudia possa essere guidata bene in questa delicata fase di rilancio” afferma Valentina Grippo, Segretaria Regionale e Consigliera Regionale di Azione nel Lazio.

“Scendiamo in campo con un gruppo ricco di diverse esperienze. Un gruppo pronto ad amministrare la città attraverso idee e progetti per rilanciare Sabaudia e garantire lo sviluppo sociale ed economico che merita. La candidatura di Alberto Mosca rispecchia i principi che Azione promuove a livello nazionale, la sua figura rappresenta una garanzia di esperienza e conoscenza amministrativa: due caratteristiche fondamentali per iniziare un lavoro di ricostruzione e programmazione in una città che vive una fase delicatissima dal punto di vista politico, la solidità della coalizione e la figura del candidato Sindaco Mosca potranno rispondere a questa esigenza. La campagna elettorale entra ora nel vivo e proseguiremo con ciò che ci caratterizza maggiormente: discutere le nostre proposte con i cittadini, fissare degli obiettivi e lavorare per raggiungerli” ha spiegato il segretario provinciale di Azione a Latina Davide Zingaretti.

“L’avventura di Azione nasce dalla volontà di portare a Sabaudia una proposta politica seria, concreta e che metta le competenze al primo posto. Siamo una squadra composta da professionisti/e attivi sul territorio da diversi anni e da studenti che vorrebbero evitare di dover fuggire dalla propria città per garantirsi un futuro.

Proprio per questo penso che ognuno di noi possa dare un potente contributo tecnico e politico nell’ambito in cui lavora o studia. Siamo uomini e donne per i quali la politica non è un mestiere o una poltrona, ma una missione oltre che uno strumento necessario attraverso il quale provare a rendere Sabaudia un posto migliore per tutti. Ci guida la consapevolezza che sarà necessario governare le sfide del prossimo futuro con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini a concetti chiave quali la sostenibilità e l’inclusione sociale, rendendo la città – in qualche anno – una macchina amministrativa in grado di approcciare in maniera sistemica, non anacronistica ed efficace alle sfide che i tempi ci impongono, e che non dovrà più lavorare per correggere ma per crescere. È un obiettivo Possibile!” ha dichiarato il portavoce e presentatore della lista Sabaudia in Azione Paolo Di Egidio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sabaudia, clicca su questo link