Bonus bebè, assegnati i contributi a 10 famiglie di Civitavecchia

Civitavecchia – L’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che, con la determina dirigenziale n. 1681 del 13 maggio 2022, dieci famiglie su ventidue richiedenti avranno accreditato il bonus bebè, per i nati nel 2021, pari a euro 250,00. La comunicazione in merito all’esito dell’istanza verrà trasmessa ai richiedenti via e-mail tramite piattaforma Elixforms.

“Penso che la famiglia sia da sostenere in qualsiasi modo”, dichiara l’assessore Napoli, “specialmente nel momento più bello della vita quale è la nascita del proprio figlio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Civitavecchia, clicca su questo link