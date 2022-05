Formia – Il Rotary Club Formia-Gaeta, nell’ambito del Progetto finanziato dal Distretto 2080 “Giovani e sostenibilità ambientale”, ha organizzato nella giornata di lunedì in piazza Sant’Eramo in Colle la prima giornata di informazione/formazione con i giovani delle scuole del territorio. Una numerosa rappresentanza della scolaresca dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, composta da circa 85 allievi, ha partecipato ad una dimostrazione sui pericoli di incendio nei luoghi non urbanizzati. I volontari della Protezione Civile Ver Sud Pontino del presidente Antonio Tomao hanno spiegato e dimostrato il Triangolo del Fuoco, i dispositivi e le procedure necessarie a prevenire e proteggere in caso di incendio, dando ai giovani studenti la possibilità di utilizzare gli strumenti antincendio in totale sicurezza.

Alla manifestazione, coordinata dalla presidente incoming del Rotary, Stefania Valerio, e dalla professoressa Carmen Stanislao, hanno preso parte anche il presidente del Rotary Club Formia-Gaeta Francesco Mattu, il Dirigente Scolastico della “Dante Alighieri” Vito Costanzo e l’assessore alla Cultura del Comune di Formia Fabio Papa. A tale giornata farà seguito un secondo evento nel Parco Riviera d’Ulisse, dove si terrà la premiazione degli elaborati dei partecipanti.

“I giovani, rappresentano il presente e il futuro della nostra città – spiega il sindaco Gianluca Taddeo – e sono il miglior investimento per far crescere le nuove generazioni nel rispetto dell’ambiente e della natura che ci circonda. Un sentito ringraziamento alla Protezione Civile che compie quotidianamente un lavoro instancabile e al Rotary che ha promosso questa lodevole iniziativa che ha trasmesso un significato molto importante sul tema dell’educazione e sulla sostenibilità ambientale e sui rischi da prevenire in caso di incendio”.

