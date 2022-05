Il 10eLotto premia Roma, vinti 50mila euro

Il 10eLotto premia Uzzano, in provincia di Pistoia, con un ‘9’ Oro su un’estrazione frequente da 50.001 euro. Vinti 50mila euro anche a Massa (MS) e a Roma.

Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 1,80 miliardi di euro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.