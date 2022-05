Latina, completato il concorso di progettazione per riqualificare il complesso ex Onc

Latina – “Proseguono le attività della Regione Lazio finalizzate al recupero e la riqualificazione dello ‘Stallino’ e dell’intero complesso ex ONC di Piazza del Quadrato a Latina. Ad annunciarlo è Enrico Forte, presidente commissione Lavori pubblici della Regione Lazio.

“Una iniziativa – spiega il Presidente – che mi ha visto promotore con l’obiettivo di valorizzare il nucleo di Fondazione del capoluogo per trasformarlo in un polo culturale fruibile dalla cittadinanza. L’intervento complessivo ammonterà a 6 milioni di euro: dopo la bonifica dell’area dello Stallino da parte dell’Ater, sono stati stanziati 100mila euro per i premi del concorso di progettazione che ha visto come primo vincitore il gruppo guidato dall’architetto Giampaolo Mazzon. A breve verrà realizzata la mostra dei primi cinque migliori elaborati, mentre il fondo di progettazione gestito dalla Regione ha previsto lo stanziamento di 397mila euro per le successive fasi di progettazione che dovrebbero concludersi nell’arco di pochi mesi”.

