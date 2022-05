Istanbul – Dopo le Olimpiadi arriva la prima finale mondiale della carriera per Irma Testa. L’azzurra bronzo a Tokyo nel pugilato italiano, sempre più in crescita nel mondo femminile, salirà sul ring domani 19 maggio per realizzare il sogno iridato, ai Mondiali elite di pugilato.

Punta alla medaglia d’oro una delle atlete della boxe che ha cambiato la storia dello sport. Testa ha vinto la sua semifinale per un sonoro 5 a 0 sull’avversaria indiana Manisha e ora sarà ancora di più medaglia. Oro oppure argento? Il sogno stuzzica e Irma può tutto.

Foto 3 di 3





Nei 57 kg è una leggenda tricolore e molte ragazze seguono il suo esempio. Non solo loro adesso, ma anche tutti i suoi tifosi potranno sostenerla verso l’oro della gloria. La finale potrà essere vista sul canale Youtube della Iba.

(foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook)

