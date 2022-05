“Tra schermo e realtà: 100 film e serie tv che parlano di noi”: a Roma la presentazione del libro di Alice Grisa ed Emanuele Zambon

Roma – Giovedì 19 maggio 2022, alle ore 18.00, si terrà la presentazione del libro “Tra schermo e realtà: 100 film e serie tv che parlano di noi” di Alice Grisa ed Emanuele Zambon, con le prefazioni di Maurizio Acerbi e Luisa Morandini e la postfazione di Claudio Trionfera, edito da AG Book Publishing. L’evento, a ingresso libero e gratuito, si svolgerà presso il Bibliobar Roma, Lungotevere Castello.

Non sopporti il tuo lavoro? Non ricordi mai dove parcheggi? Devi arredare casa? Ti porti il cellulare anche in bagno? Non puoi vivere senza il calcio? Vuoi tingerti i capelli ma non sai di che colore? Giocavi solo a tennis ma poi hai scoperto il padel? In questo volume troverai il film e la serie tv che rispecchiano il tuo carattere, i tuoi gusti, le tue passioni. Cult movies, pellicole da riscoprire, serie seguitissime o dimenticate: 100 titoli presentati con piglio critico ma anche stile fluido e a tratti ironico, e associati in maniera originale ad altrettanti stati d’animo, problemi da risolvere, questioni in sospeso. Tutti accompagnati da curiosità e consigli gastronomici ispirati ai film e alle serie tv presi in esame.

Gli autori

Alice Grisa ha studiato Linguaggi dei Media con indirizzo Cinema e Teoria e tecniche della comunicazione mediale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha lavorato in televisione, nel product placement e attualmente come editor e giornalista. Acquario, ex violinista, shopaholic e filmaholic, mangerebbe solo dolci. Ama Parigi e Venezia, la semiotica, i film francesi, la neve, la sociologia e le notti di Berlino, dove vive il suo amico del cuore.

Emanuele Zambon ha studiato Scienze della Comunicazione a Roma Tre e ha un Master in Social Media Marketing. Ha lavorato come web editor per il broadcaster FOX, ha ricoperto il ruolo di responsabile per Everyeye.it e ha collaborato come redattore con le riviste «Empire» e «Cotto & Mangiato». Juventino, tifa Leclerc e Verstappen, ascolta i Rolling Stones, Bruce Springsteen e gli Oasis. Guarda più film che serie tv; legge saggi, biografie e le avventure di Dirk Pitt narrate da Clive Cussler. Ha una mania per gli orologi da polso.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie de Lo Scaffale dei Libri

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.