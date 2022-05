Ardea, Simone Centore fuori dalle elezioni 2022: non sarà più consigliere

Ardea – Simone Centore resta fuori dalle elezioni 2022. Il consigliere non siederà nel futuro consiglio comunale di Ardea. Ha ufficializzato oggi la decisione di non rinnovare la candidatura a consigliere comunale, nel frattempo però, ha lasciato il partito di Cambiamo per appoggiare con FdI la candidatura a sindaco di Fabrizio Cremonini.

“Avrei voluto fortemente continuare l’esperienza nella politica attiva – scrive Simone Centore in una nota – intrapresa da lunga data e coronata negli ultimi anni dalla mia entrata in consiglio comunale. La vita è però fatta di scelte, e stavolta ho scelto senza esitazione di rispettare quei valori che hanno sempre guidato la mia persona lungo un percorso che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere senza mai lasciare spazio a compromessi”.

“Rinuncio quindi in questa fase a proseguire il cammino in cui mi ero finora impegnato per dimostrare ai miei elettori, ai cittadini tutti ma soprattutto a me stesso, che il rispetto per ciò in cui credo e per cui ho finora lottato viene sempre al primo posto. Continuerò comunque ad impegnarmi attivamente per il mio paese e per i cittadini che ne costituiscono il cuore, anche se non in prima linea, mettendo a disposizione della comunità Ardeatina l’esperienza fin qui raggiunta.

Non mi arrenderò – conclude – e lavorerò più di prima per ciò in cui credo e per ripagare la fiducia di chi ha creduto e crede in me. Ringrazio dunque chi mi ha accompagnato fin qui, chi in questa battaglia non mi ha mai mollato, chi mi ha fatto crescere e chi mi ha fatto comprendere che spesso in politica non tutto è come appare. Mi congedo ringraziando l’Amministrazione Comunale e la Giunta, i dipendenti, i miei colleghi consiglieri tutti, coi quali ho condiviso in questi anni battaglie e talvolta scontri accesi per un scopo comune: il bene del nostro paese, e augurando un grosso in bocca al lupo a tutti i candidati. Con il Gruppo e gli amici, abbiamo deciso di sostenere Fratelli D’Italia il Candidato Sindaco Fabrizio Cremonini, invito a sostenere i nostri candidati Consiglieri Sarrecchia Davide e Cofano Antonella”.

