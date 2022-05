Autostrada Roma-Latina, FdI chiede un incontro al Ministro. Ciriani: “Sia fatta chiarezza”

“Il prossimo 15 giugno – dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia Senatore Luca Ciriani – una delegazione di Fratelli d’Italia incontrerà il ministro delle infrastrutture e trasporti Enrico Giovannini per avere delucidazioni circa la realizzazione della Roma-Latina e della Cisterna-Valmontone.

Ho chiesto questo incontro su sollecitazione del senatore Nicola Calandrini, che da tempo si batte per chiedere chiarimenti sul futuro di questa importante infrastruttura la cui realizzazione è avvolta in un limbo.

Dopo che la gara di appalto è rimasta imbrigliata in un contenzioso giudiziario, il progetto è stato rivisto e modificato dall’allora Ministro De Micheli e dal governatore Zingaretti. Nonostante l’opera sia stata definita dal precedente governo ‘prioritaria’, l’apertura dei cantieri sembra un miraggio.

In più, non abbiamo mai avuto modo di sapere cosa ne pensa l’attuale Ministro e come il Governo si stia muovendo per sbloccare l’iter di realizzazione dell’autostrada che è centrale per far uscire il territorio e la città di Latina da un anacronistico isolamento.

Il giorno dell’incontro ci auguriamo di avere tutte queste risposte dal ministro Giovannini, che ringraziamo della disponibilità, ma a cui diciamo chiaramente che è ora che al territorio di Latina siano date delle certezze. Gli slogan e le promesse, dopo 20 anni di attesa, non possono trovare ulteriore spazio”.

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.