Ciclismo, Girmay: “Triste per il ritiro dal Giro d’Italia.. ci vediamo presto”

Verso Reggio Emilia senza di lui. L’assente, che il giorno prima aveva trionfato scrivendo la storia e provocando la festa in tutti i paesi africani collegati, ha dovuto abbandonare il Giro d’Italia. E’ accaduto ieri a causa dei festeggiamenti che avevano visto Biniam Girmay sorridente e felice sul podio di Jesi. L’eritreo per la prima volta nella storia ha portato l’Africa in cima al Giro d’Italia, regalando al suo paese e a un intero Continente la firma in competizione.

Ma il colpo ricevuto all’occhio a causa del tappo di champagne stappato lo ha costretto al ritiro e ieri non ha gareggiato insieme alla carovana rosa del ciclismo. In ospedale per accertamenti mentre il Giro ripartiva da Jesi e raggiungeva Reggio, ha salutato tutti. Già qualche ora gli organizzatori lo avevano annunciato su Twitter: “Bini ti aspettiamo presto sulle nostre strade”. Erano state le parole sui social. Lui ha risposto così qualche ora dopo con un breve video: “Grazie al mio team, a tutto lo staff per il supporto che mi ha dato prima e dopo l'incredibile tappa di ieri".

Anche lui ha affidato a Twitter i suoi pensieri di gioia e di tristezza insieme. Nel video l'occhio sinistro colpito non è bendato e sembra in buone condizioni. Girmay ha spronato i compagni a conquistare altri successi, ha ringraziato tutti i tifosi che hanno dimostrato affetto ma ha detto: “Sono un po’ triste per il ritiro, ma anche felice perché l'incidente non ha avuto conseguenze gravi.

"Arrivederci presto" ha concluso il messaggio di Biniam.

(foto@Girod'Italia-Facebook)

Il Faro online - Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.