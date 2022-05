“Codeway”: la Regione Lazio partecipa alla Cooperazione internazionale tra imprese profit e no-profit 

Dal 18 al 20 maggio la Regione Lazio partecipa a Codeway – Cooperation Development, la tre giorni di cooperazione e sviluppo internazionale tra imprese profit e no-profit organizzata da Fiera di Roma con il supporto della Regione Lazio e della Camera di commercio di Roma. Si tratta della prima manifestazione fieristica italiana in presenza dedicata alla Cooperazione internazionale che nasce come punto di incontro e confronto tra soggetti pubblici, ONG e aziende.

“Cooperare per convivere nel mondo globale” è il tema dell’evento, durante il quale verranno affrontati argomenti cruciali della cooperazione internazionale come la sicurezza alimentare, l’istruzione, la sanità e la transizione ecologica e digitale.

“In un momento particolare come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da crisi economico-sociali, da un aumento delle disuguaglianze e dalla guerra in Ucraina, la cooperazione internazionale si pone come strumento fondamentale per costruire un futuro diverso. Non esiste sviluppo senza solidarietà, accoglienza e inclusione – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione Paolo Orneli -. Cooperare in un mondo globale significa relazionarsi con le crisi in atto e pensare a un modello di sviluppo che non sia solo orientato al processo produttivo, ma anche innovativo e solidale. Per questo la Regione Lazio con il Piano regionale per la cooperazione internazionale 2022 ha destinato 1 milione di euro per 4 linee di intervento specifiche: guerra in Ucraina, emergenza Afghanistan, vaccini in Africa, educazione alla cittadinanza globale”

Presso lo stand della Regione Lazio, concepito e realizzato in collaborazione con il Sistema Camerale, sono ospitate 13 aziende laziali selezionate tramite call e specializzate in attività che spaziano in diversi settori.

Tutte le imprese interessate, potranno inoltre partecipare al programma di incontri B2B coordinati sia direttamente da Codeway Expo 2022, sia attraverso la collaborazione con la rete EEN (Enterprise Europe Network), per favorire lo scambio e l’interazione tra pubblico e privato nell’ambito del programma “B4C Business for Cooperation Event”.

Oggi, 19 maggio 2022, alle ore 11:30 la Regione Lazio insieme ad Aics (Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, OMS, Pangea, Emergency, La Sapienza Università di Roma) ha organizzato un tavolo sull’emergenza Afghanistan, durante il quale si parlerà di una crisi ormai dimenticata e di tutte le progettualità che la Ragione Lazio ha messo in campo finora.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.