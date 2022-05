E’ arrivata l’estate a Cinecittà World: da sabato 21 maggio riapre la CinePiscina di AquaWorld

Roma – A Cinecittà World è tempo di vacanza in piscina. Da sabato 21 maggio riapre al pubblico la CinePiscina ad AquaWorld, l’area acquatica del Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma.

Nel grande specchio d’acqua di 1700 metri quadrati con annessa spiaggia di sabbia, cannoni e giochi d’acqua sarà possibile rilassarsi sui lettini, tuffarsi in piscina e divertirsi con l’animazione live. Inoltre in piscina si potrà assistere anche al grande cinema: un imponente maxi-schermo fa da cornice alla vasca per proiettare film, spettacoli, programmi e partite di calcio da gustare al fresco nell’acqua. La Cinepiscina è circondata da centinaia di ombrelloni e lettini a completa disposizione degli ospiti, insieme a spogliatoi, docce, bagni e armadietti dedicati.

Natura e scenari della Thailandia, poi, nella Phuket Beach, spiaggia di sabbia finissima, con pagoda per massaggi Thai e la possibilità di trascorrere giornate di vacanza e relax immersi nei colori, nella vegetazione e nelle tipicità thailandesi.

L’area AquaWorld a breve si amplierà: quest’estate sarà infatti inaugurato il fiume lento Paradiso, un lungo e rilassante corso d’acqua cristallina dove fare il bagno e lasciarsi cullare a bordo di comodi gommoncini, trasportati dalla corrente ed immersi nella natura.

“Prosegue il piano di sviluppo di Cinecittà World – afferma l’Amministratore Delegato del Parco Stefano Cigarini -. AquaWorld offre agli ospiti una vera e propria vacanza, tra bagni, attrazioni, spettacoli ed un ricco calendario di eventi estivi”.

Dal 21 maggio tutti con il costume a Cinecittà World: la Cinevacanza sta per cominciare.

