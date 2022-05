Fiamme Gialle, Filippo Tortu e Alessia Trost nella mostra Pop Art Sport

Roma – Oggi, presso il Salone d’Onore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in Roma, con il Patrocinio di: CONI, Sport e Salute, CIP, FIDAL, FIH, ANSMes, Sport City e Art Media Sport, è stata presentata ‘Pop 10 Art Sport’, una rassegna di dipinti realizzati dall’artista Salvo Ardizzone per omaggiare lo sport italiano, attraverso la rappresentazione delle campionesse e dei campioni che lo hanno onorato con le loro indimenticabili imprese.

La mostra pittorica, che include i ritratti degli atleti gialloverdi Filippo Tortu e Alessia Trost, insieme ad altre icone dello sport quali Marcell Jacobs, Matteo Berrettini, Sara Simeoni e Bebe Vio, proseguirà fino al 22 maggio.

All’inaugurazione erano presenti il Presidente del Comitato Regionale Coni Lazio Riccardo Viola, il Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano Mei, il Presidente della Federazione Italiana Hockey Sergio Mignardi e il Presidente dell’Associazione Nazionale Stelle al Merito Francesco Conforti, oltre ad alcuni artisti. Il modo migliore per ricordare, grazie alla forza dell’arte, la magia di un anno indimenticabile per tutto il movimento tricolore, costellato di successi storici e primati indelebili.

(foto@Colombo/Fidal)

