Fiumicino, al via i lavori per la risistemazione delle strade bianche rurali

Fiumicino – Al via da oggi i lavori per la risistemazione delle strade bianche rurali, dislocate nelle zone agricole e sotto vincolo ambientale nel nostro vasto territorio.

“Sono circa 10 chilometri di strade – afferma l’assessore ai lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia – che, dopo le invernate, vengono in buona parte risistemate dando modo ai cittadini che vi abitano e ai frequentatori di transitare il più agevolmente possibile. Inoltre si è già conclusa la gara per l’affidamento dei lavori di sistemazione con materiale eco compatibile Durex solido e duraturo negli anni di un tratto di circa 1 km di via Di Campo Salino”.

“Inoltre proseguono i lavori su molteplici strade del territorio, molto spesso datate, in parte interessate da cantieri di estensione e potenziamento delle reti elettriche o fibre ottiche, dove l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha stilato un accordo e un protocollo con le aziende stabilendo regole e metodo d’intervento per i ripristini stradali”, conclude Caroccia.

