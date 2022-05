Fiumicino, eventi culturali fino a dicembre 2022: entro il 1 giugno vanno presentati i progetti

Fiumicino – I soggetti del terzo settore interessati a co-programmare con l’Amministrazione comunale, mediante l’invio di idee progettuali, gli eventi da tenersi nel comune di Fiumicino nel periodo maggio-dicembre 2022, come stabilito dalla delibera di giunta n.38 del 21 marzo 2022, hanno tempo fino al 1 giugno per presentare le domande.

Esse dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1 giugno 2022, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso pubblico rivolto ai soggetti del terzo settore interessati a co-programmare con l’Amministrazione comunale mediante l’invio di idee progettuali per la predisposizione della programmazione degli eventi da tenersi nel Comune di Fiumicino nel periodo maggio-dicembre 2022 di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 21/03/2022” – Istanza di partecipazione.

Con la delibera di giunta 38 del 21 marzo 2022 l’Amministrazione Comunale ha infatti individuato le località in cui si svolgeranno gli eventi e la tipologia di attività che si intendono realizzare. L’elenco delle località, la tipologia di attività e tutte le informazioni sono visionabili sull’avviso al seguente link (clicca qui).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link