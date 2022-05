Gaeta, sorpresa con droga e bilancini in casa: “Ci peso il latte per i gattini”

Gaeta – “Ci peso il latte per i miei gattini“. Così una donna arrestata dopo essere stata trovata in possesso di 700 grammi fra marijuana e hashish e diversi bilancini si è difesa di fronte al Gip dei Tribunale di Cassino.

La giovane donna ha spiegato che la sostanza, pur a dispetto del quantitativo, era per suo uso personale, e che necessitava della sua assunzione costante per via di una patologia fortemente invalidante della quale soffre, giustificando così anche la presenza, nella sua abitazione, dei due bilancini di precisione rinvenuti dai carabinieri della stazione di Gaeta.

I difensori dell’indagata, gli avvocati Vincenzo Macari e Matteo Macari, hanno anche prodotto una vasta documentazione medica che ha documentato lo stato patologico fortemente invalidante effettivamente sofferto dall’indagata, oltre a documentazione patrimoniale e reddituale che ha sconfessato ogni necessità e possibilità di spaccio a terzi della sostanza rinvenuta.

“In merito all’attività di spaccio, che presumibilmente secondo la pubblica accusa l’odierna arrestata avrebbe messo in atto – si legge nel provvedimento del Gip dott. Marcopido – si deve necessariamente rilevare che dalle emergenze e dalla documentazione a disposizione di questo Giudice, a contrariis, non vi è il fumus di una possibile attività professionale di spaccio dello stupefacente. La situazione economico finanziaria della F., come da documentazione in atti, non fanno presagire una necessità lucrativa e quindi abituale attività di spaio dello stupefacente in capo all’odierna arrestata. La circostanza della presenza, seppur in separato appartamento, di bilancini è stata corroborata dalla circostanza che la F. possiede una nutrita colonia felina, e l’utilizzo dei suddetti strumenti di pesatura gli è necessario per la corretta somministrazione del latte ai gattini”.

Il Pm Dott. De Franco aveva chiesto la convalida dell’arresto e la misura degli arresti domiciliari, visto il notevole quantitativo rinvenuto dagli agenti, alla quale i difensori, a fronte della documentazione fornita al Gip, si sono opposti, chiedendo comunque la rimessa in libertà dell’indagata.

In seguito all’analisi della documentazione e alle dichiarazioni dell’indagata, in risposta alla richiesta di misura avanzata dal Pm, il Gip ha convalidato l’arresto operato dalla Polizia giudiziaria, ma ha rimesso in libertà l’indagata, disponendo a suo carico unicamente un obbligo di firma nei giorni del lunedì e venerdì.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta

