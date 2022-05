Giganti del mare a Civitavecchia: la portacontainer MSC Tomoko attracca di fronte alla Wonder of the Seas

Civitavecchia – Due giganti del mare uno di fronte all’altro nel porto di Civitavecchia. Questa mattina ha attraccato, per la prima volta sul litorale romano, la nave portacontainer MSC “TOMOKO”, la più grande mai ormeggiata nel locale scalo marittimo: 332 metri di lunghezza (2 metri in più della Msc Mahdu B e della Msc Siya B, che dallo scorso anno hanno scalato Civitavecchia diverse volte) e una capacità di carico di 8400 contenitori. Le delicate operazioni di manovra e la complessa rotazione della nave sono avvenute in concomitanza con la presenza della più grande nave da crociera al mondo: “Wonder Of The Seas”, attraccata presso l’antemurale.

L’accosto della grande nave, afferma il Direttore Marittimo del Lazio, il Capitano di Vascello (CP) Filippo Marini, “è stato reso possibile grazie all’elevata professionalità dei servizi tecnico nautici del porto e alla sinergica azione della Capitaneria di Porto con l’Autorità di Sistema Portuale. L’auspicio è che il traffico di tali navi possa consolidarsi, permettendo allo scalo civitavecchiese di ampliare sempre più le proprie performance”

“Oggi – dichiara il presidente dell’AdSP Pino Musolino – è un bel giorno per il nostro porto, in cui si è dimostrato una volta di più, con la contemporanea presenza di due navi di dimensioni eccezionali, come l’infrastruttura portuale di Civitavecchia sia in grado di accogliere e far attraccare e manovrare senza problemi le navi più grandi del mondo. Questo vale sia per l’attuale configurazione dello scalo, sia per quella futura che garantirà anche una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle banchine. Un giusto riconoscimento va attribuito anche alla professionalità di tutte le componenti del cluster coinvolte dalle delicate operazioni, che si sono svolte in assoluta sicurezza: i servizi tecnico-nautici, con la supervisione sinergica di Capitaneria di Porto e Autorità di Sistema Portuale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Civitavecchia, clicca su questo link