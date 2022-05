Giro d’Italia, a Genova vince Stefano Oldani: delirio del pubblico

Stefano Oldani ha vinto la 12esima tappa del 105esimo Giro d’Italia di ciclismo, da Parma a Genova, lunga 204 chilometri.

Battuti allo sprint Lorenzo Rota, secondo, e l’olandese Gijs Leemreize, terzo.

Alle spalle dei primi tre classificati (i primi 2 con lo stesso tempo di 4h26’47, il terzo a 2″), al quarto posto si è piazzato un altro olandese, Bauke Mollema, con un distacco di 57″; quinto il colombiano Santiago Buitrago Sanchez, sesto l’olandese Wilco Kelderman e settimo l’australiano Lucas Hamilton con lo stesso ritardo. Ottavo Andrea Vendrame, a 1’44”.

La maglia rosa dello spagnolo Juan Pedro Lopez Perez si è presentata sul traguardo con circa 8′ di ritardo.

(foto@Girod’Italia-Facebook)

