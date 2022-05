Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il dominio dell’alta pressione africana sta per essere ostacolato da infiltrazioni di correnti leggermente più fresche orientali, al seguito della coda di un fronte che a metà settimana raggiungerà i Balcani. Ne scorgeremo gli effetti giovedì con un certo ridimensionamento delle temperature, dopo i picchi dei primi giorni della settimana. Il un contesto rimarrà in prevalenza soleggiato, ad eccezione di una certa instabilità attesa su parte del Nordovest, specie in prossimità dei rilievi. Poi da venerdì l’anticiclone tornerà ad imporsi con prepotenza e il contributo nord africano si intensificherà, accompagnandoci verso un weekend caratterizzato da temperature elevate. Andrà però monitorato il passaggio di un fronte occidentale lungo il bordo superiore dell’anticiclone che proprio sul finire della settimana potrebbe lambire l’arco alpino, innescando alcuni temporali.

METEO GIOVEDI’ 19 MAGGIO. Sarà una giornata in prevalenza soleggiata a parte un po’ di variabilità inizialmente sulla Val Padana centro-occidentale. Al pomeriggio annuvolamenti in intensificazione sulle Alpi occidentali, settore retico e dolomitico con qualche rovescio o più frequente sul Piemonte occidentale con locali sconfinamenti serali alla pedemontana cuneese. Temperature in lieve calo, in un contesto comunque caldo per il periodo: massime fino a 30/31°C sulla Val Padana centro-occidentale, sulle interne tirreniche e della Sardegna, inferiori invece su adriatiche e ioniche.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: fase stabile e anticiclonica con cieli prevalentemente sereni, salvo locale variabilità diurna a ridosso dell’Appennino Toscano ma con basso rischio di precipitazioni. Clima caldo, valori massimi che potranno raggiungere punte di 30-32°C in pianura. Ventilazione debole o moderata occidentale; da Est-Nordest su Umbria e Toscana interna. Mare da mosso a poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Mercoledì con tempo complessivamente variabile sulle regioni tirreniche, caratterizzato da un mattino soleggiato e da un pomeriggio più vivace con locale instabilità sulla Toscana centro-occidentale e medio-basso Lazio. Segue una fase stabile e soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, complice l’ulteriore rinforzo del campo di alta pressione che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi almeno fino a domenica e clima diurno più caldo; temperature massime estive con punte di 31-33°C entro il weekend, specie nell’entroterra. Venti da Nordest moderati fino a giovedì, in rotazione a prevalente regime di brezza a seguire. (Fonte: 3B Meteo)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.