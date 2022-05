Ostia, al via la campagna di sensibilizzazione contro l’occupazione di parcheggi riservati e scivoli per disabili

Ostia X Municipio – La Commissione per le politiche sociali e abitative ha avviato un’iniziativa di promozione sociale denominata “Il mio handicap sei tu!”. Possono partecipare le scuole e tutti i cittadini attraverso i social. I Consiglieri municipali daranno l’esempio.

“In accordo con gli Assessorati alla Scuola e alle Politiche sociali e con la Commissione cultura scuola e legalità abbiamo deciso di dare voce alle persone con disabilità e loro familiari.” Dichiara la presidente Arcamone.

‌”La campagna ‘Il mio handicap sei tu!’, prende il nome dallo slogan forte, ma efficace, creato da Stefano, un ragazzo del nostro territorio, a margine di una lezione sul tema, e invita gli alunni delle scuole del nostro Municipio di ogni ordine e grado a riflettere sulle difficoltà che incontra un cittadino con disabilità quando, anche ‘solo per pochi minuti’, un posto riservato o uno scivolo viene occupato impropriamente da una automobile che non ne ha diritto o che impedisce il passaggio ad una carrozzella.

Abbiamo chiesto agli insegnanti di dedicare anche solo un’ora nella propria didattica a produrre slogan, disegni, video e ai Dirigenti scolastici di pubblicarli nei loro istituti in forma ben visibile, anche sui siti istituzionali.” continua la Arcamone.

“Siamo impegnati come Municipio su vari fronti: nel chiedere l’aumento dei controlli da parte delle Forze dell’ordine e di risorse perché possano farlo, individuando questa tra le loro priorità.

La Giunta e il Consiglio sono impegnati su vari fronti perché è necessario che il nostro Municipio diventi inclusivo e percorribile: le spiagge, le piazze, i mercati, i negozi, le stazioni, ogni luogo deve essere serenamente e liberamente accessibile e percorribile ad ogni persona, senza alcuna differenza.”

“È per questo che mentre lavoriamo in forma istituzionale, attraverso le norme e le modifiche strutturali, abbiamo invitato tutti i cittadini, a partire dai Consiglieri municipali, a pubblicare sui social un breve video per sensibilizzare ogni cittadino a lasciare liberi parcheggi riservati e scivoli per disabili aggiungendo l'”hashtag #ilMioHandicapSeiTu”, conclude la Presidente della II Commissione.

