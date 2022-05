Ostia celebra la Giornata della Legalità e ricorda Falcone a 30 anni dalla strage di Capaci

Ostia – “Il 23 maggio si celebra la Giornata della Legalità, istituita nella ricorrenza dell’attentato di mafia in cui, 30 anni fa, persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta.

Lunedì prossimo, alle 10:30, verrà piantato un alberello di ulivo nel giardino della Sala Azzurra del X Municipio, come simbolo di pace in ricordo della strage di Capaci, alla presenza del Presidente Mario Falconi.

Inoltre, la Commissione Scuola-Cultura-Legalità e Trasparenza, insieme all’Associazione “FAI Antiusura Ostia Volare APS”, ha organizzato un evento per discutere di lotta all’usura e alla criminalità organizzata. Si partirà dalla presentazione del libro “La mano nera. L’usura raccontata da chi è caduto nelle mani di strozzini e clan”, scritto da Salvatore Giuffrida e Luigi Ciatti, di cui alcuni studenti del territorio leggeranno dei brevi estratti.

All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri:

– Mario Falconi, Presidente X Municipio

– Luigi Ciatti, Presidente Ambulatorio Antiusura Onlus

– Salvatore Giuffrida, giornalista de La Repubblica

– Don Francesco De Donno, Presidente FAI Antiusura Ostia Volare APS

– Massimiliano Monnanni, Presidente ASP Asilo Savoia

– Valeria Strappini, Presidente ASCOM Roma Litorale Sud

L’appuntamento è per lunedì 23 maggio, alle ore 18, presso la sala dell’emiciclo della Torretta di piazza Capelvenere, ad Acilia. Durante l’evento sarà garantito il servizio di interpretariato LIS a cura del Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Servizi alle Persone”.

