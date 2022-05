Piazza e svincolo sull’Aurelia ad Aranova: il punto sui lavori

Fiumicino – “Abbiamo voluto effettuare quest’oggi un sopralluogo nei due cantieri principali che stanno interessando la località di Aranova: quello per la creazione del nuovo svincolo di ingresso sulla via Aurelia e quello per la piazza in via Michele Rosi”. E’ quanto si legge in una nota stampa a firma della Presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Alessandra Vona, e del Capogruppo del Pd, Stefano Calcaterra.

“Il primo – spiegano – lo sta realizzando Anas ed è in via di completamento. Ad esso seguirà un secondo intervento all’inizio di via Michele Rosi con innesto e cavalcavia con la via Aurelia. Anche i lavori per la nuova piazza di Aranova, il cui cantiere è di un imprenditore privato che la sta realizzando come opera a scomputo, procedono spediti. Erano entrambe due promesse che avevamo fatto in campagna elettorale e che questa Amministrazione, con serietà e lungimiranza, ha mantenuto”.

