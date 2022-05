Più sicurezza sul lavoro nel Lazio: approvata la nuova legge sugli appalti

La Regione Lazio fa un passo avanti sul tema sicurezza sul lavoro con l’approvazione della nuova legge sugli appalti. Ad annunciarlo su Twitter è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Più qualità e sicurezza sul lavoro, – dichiara Zingaretti – più tutela occupazione e sistemi di premialità per aziende virtuose, più sostenibilità energetica ed ambientale, più occupazione giovanile e parità tra donne e uomini”.

