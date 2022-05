Ugualmente felice Irma Testa, anche se sognava l’oro della storia, il primo per lei ai Mondiali in carriera. non si è risparmiata in questa rassegna iridata dedicata alla categoria femminile elite, con l’Italia che ha festeggiato due giorni fa il bronzo di Alessia Mesiano. Anche Irma è salita sul podio, ma ha messo al collo l’argento. La sconfitta è arrivata per mano o tramite i guantoni della forte avversaria asiatica per 4 a 1, rappresentante di Taipei.

È comunque storia per la 24enne di Torre Annunziata, che conquista il secondo bronzo in carriera ai Mondiali, e lo mette accanto all’altro terzo posto ottenuto alle Olimpiadi. Intanto il record personale è che Irma è l’unica azzurra della storia del pugilato ad essere salita sui tre podi internazionali del sogno: Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Nei 57 kg resta una dei pugili più forti del mondo. arrivano le sue parole, stanca, un po’ delusa, ma felice. Lo fanno attraverso un video diffuso sul canale Facebook della Federazione Pugilistica Italiana. Irma dichiara: “Uno splendido Mondiale per me, ho fatto sei incontri. Nell’ultimo della finale, non ho saputo prendere le misure. Va bene così però, ci riproviamo la prossima volta. Sono contenta per questo mio anno sportivo”.

Foto 3 di 3





Un match non facile per lei sul ring di Istanbul. Ha provato a mettere in difficoltà l’atleta di Taipei. Nella seconda ripresa quest’ultima è stata veloce e concentrata, per contrastare gli assalti dell’azzurra. Nella terza ripresa Testa ha provato a ribaltare la situazione, ma la stanchezza è stata più forte, senza poter cambiare le sorti dell’incontro.

E’ tuttavia, la 13esima medaglia italiana nella boxe dei Mondiali. E la conquista proprio Irma: 4 Ori (Simona Galassi 51 Kg 2001; Simona Galassi 51 Kg 2002 ; Simona Galassi 50 Kg 2005; Alessia Mesiano 57 Kg 2016) – 5 Argenti (Marzia Davide 54 Kg 2002; Terry Gordini 54 Kg 2012; Marzia Davide 54 Kg 2014; Angela Carini 64 Kg 2019; Irma Testa 57 Kg 2022) – 4 Bronzi (Cristina Cerpi 63.5 Kg 2001; Terry Gordini 51 Kg 2014; Alessia Mesiano 57 Kg 2014; Alessia Mesiano 60 Kg 2022).

(foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.