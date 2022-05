Ardea – Grave incidente questa sera su via Pratica di Mare, ad Ardea. Il sinistro, avvenuto intorno alle 19:10 di oggi 20 maggio, ha coinvolto quattro automobili.

Una Fiat 500 ferma al centro della strada pronta a svoltare all’imbocco di via Novara, è stata tamponata da un furgone bianco proveniente da Torvaianica. La Fiat è stata sbalzata sulla carreggiata opposta a causa del forte impatto ed è stata urtata da un’altra Fiat 500 proveniente da Ardea. Questa a sua volta è stata tamponata da un’altra Fiat 500.

I conducenti delle 500 sono rimasti tutti feriti. Si tratta di tre ragazzi che sono stati condotti fuori dalle rispettive auto per le cure urgenti sul posto. Uno dei tre avrebbe riportato gravi problemi alla schiena e al collo, mentre un passeggero ha riportato escoriazioni al ginocchio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ardea per i rilievi del caso e il 118.

