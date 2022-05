Fiumicino – Sono prontamente partiti i lavori di messa in sicurezza della recinzione della scuola elementare Focene, danneggiata da ignoti.

Sempre alla scuola elementare Focene, ha preso il via il progetto di riqualificazione delle aree esterne, con la messa in sicurezza dei giochi vetusti e l’adeguamento del perimetro.

“Sono lavori che si vanno ad aggiungere a quelli già fatti precedentemente nello stesso plesso – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia – come l’importante sostituzione degli infissi con nuovi a 7 camere, che non solo fanno da isolante con l’ esterno per i periodi di caldo e freddo con un importante risparmio energetico, ma attutiscono anche i rumori esterni in maniera ottimale. E’ inoltre, in fase di valutazione, la rimessa a nuovo della facciata esterna della scuola elementare e materna” – conclude l’Assessore Caroccia.

L’Amministrazione Comunale, con l’ufficio Lavori Pubblici in testa, ha da tempo dedicato tantissime risorse alle scuole del territorio.

In questi giorni il giardino della scuola materna Scarabocchio ha subito una ristrutturazione importante con la sostituzione della vecchia pavimentazione in erba sintetica diventata ormai problematica con una pavimentazione in gomma colata che gode di significativi vantaggi : primo su tutti è antitrauma, ovvero protegge in caso di caduta e poi, non meno importante, stimola la fantasia dei bambini con disegni che, oltre ad essere esteticamente colorati, li aiutano ad elaborare giochi creativi.

“Questo è un primo esperimento- dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia – per capire come reagiranno i bambini della scuola materna e valutare insieme il prototipo di giardino per il futuro”.

Mentre il lavoro della pavimentazione sta terminando, ci si sta occupando, sempre nel plesso Scarabocchio, dell’eliminazione dei giochi pericolosi e della messa in sicurezza dei cornicioni e dell’ intonaco ormai vetusti.

