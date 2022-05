Disabilità a Ladispoli, il Ministro Stefani incontra i cittadini per parlare di inclusione

Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che mercoledì 25 maggio alle ore 18:00 presso l’aula consiliare Fausto Ceraolo in piazza Falcone, il Ministro per le disabilità, On. Erika Stefani, incontrerà i cittadini e gli enti del terzo settore di Ladispoli per affrontare il delicato tema dei diritti e dell’inclusione.

A fare gli onori di casa il sindaco Alessandro Grando che, dopo l’incontro, accompagnerà il ministro Stefani a visitare “Il Giardino di Annalisa”, il polo delle disabilità realizzato dall’Associazione Nuove Frontiere Onlus in via delle Viole.

“Siamo onorati di ospitare a Ladispoli il Ministro Stefani – ha commentato Grando – a cui faremo visitare un luogo a cui tutti noi siamo molto legati.

Il Giardino di Annalisa è diventato in poco tempo un vero e proprio punto di riferimento per le associazioni e le famiglie che si confrontano tutti i giorni con la disabilità.

Le politiche sociali sono sempre state al centro della nostra azione amministrativa e sono tanti i traguardi che siamo riusciti a raggiungere in questi 5 anni collaborando in stretta sinergia con tutte le realtà del territorio”.

