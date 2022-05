Europei di taekwondo, Vito Dell’Aquila è agli ottavi di finale

Si stanno svolgendo a Manchester i Campionati Europei di taekwondo. Protagonisti sui quadrati continentali i migliori atleti, insieme agli azzurri. E inizia il cammino dell’Italia verso il podio.

Il campione olimpico Vito Dell’Aquila è passato agli ottavi di finale (nella categoria dei 58 kg), vincendo 18 a 2 con Ricki Gene Farnes. Una seconda giornata questa importante e già emozionante.

(foto@ItaliaTeam-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.