Fiumicino, Caroccia: “Al via i lavori di rifacimento del manto stradale di viale di Focene”

Fiumicino – “Da lunedì 23 maggio 2022, fino a fine intervento, partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale di viale di Focene“. Ad annunciarlo in una nota stampa, è l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Un intervento necessario – spiega l’Assessore – e, soprattutto, atteso dai cittadini della località, visto che l’importante strada negli ultimi 3 anni è stata oggetto di molteplici interventi: dal potenziamento all’allaccio delle reti dei pubblici servizi. Nella zona di Focene, le asfaltature proseguiranno anche altrove, non appena Tim, e Unidata concluderanno gli scavi di fibra ottica in tutto il perimetro”.

“Inoltre – conclude Caroccia -, sempre lunedì mattina, sarò con i mie tecnici e la ditta incaricata alla realizzazione dei nuovi ponticelli sulla ciclabile che costeggia via Coccia di Morto, per effettuare la consegna dei lavori, e tracciare i punti salienti di questo ambizioso progetto”.

