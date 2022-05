Fiumicino – Approvati in Commissione Ambiente della Città metropolitana di Roma lo stanziamento dai fondi CIPESS per due importanti interventi sul Lago di Bracciano e sulla foce del Tevere.

Nello specifico, si tratta di 190.000 euro per il Consorzio Lago di Bracciano a titolo di contributo per il progetto di adeguamento della Motonave Sabazia e 62.500 euro al Comune di Fiumicino per la rimozione dei relitti abbandonati sulla foce del Tevere.

“Sono soddisfatto dell’approvazione di questi due importanti contributi, su cui abbiamo deciso di investire piuttosto che disperdere le risorse in mille rivoli senza un deciso impatto sul territorio – ha dichiarato Rocco Ferraro, Consigliere delegato all’ambiente di Città metropolitana di Roma Capitale -. Abbiamo approvato all’unanimità i decreti così da poter intervenire in tempi rapidissimi per la messa a secco della Motonave Sabazia e per la riqualificazione della Foce del Tevere, da troppo tempo inquinata dai relitti che hanno un impatto sia sull’ecosistema che sul decoro. Lavoriamo speditamente per la tutela dell’ambiente dell’area metropolitana con un’attenzione particolare alle aree protette, alla conservazione delle specificità e al ripristino delle bellezze naturali, fulcro di una ripresa anche turistica ed economica, per una maggiore connessione tra sviluppo e conservazione”.

