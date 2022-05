Fiumicino, oltre 62mila euro da Città Metropolitana per la rimozione dei relitti dal Tevere

Fiumicino – “Ringrazio il consigliere delegato all’Ambiente Rocco Ferraro e tutta la Città Metropolitana per lo stanziamento di 62.500 euro al Comune di Fiumicino destinati alla rimozione dei relitti affondati lungo la foce del Tevere“. A dichiararlo in una nota stampa è il Sindaco Esterino Montino.

“Quello delle tante imbarcazioni abbandonate che, purtroppo, deturpano il nostro fiume e costituiscono un problema di sicurezza, è un tema su cui abbiamo molto pressato, un questi anni – prosegue il Sindaco -. In collaborazione con la Capitaneria di porto, ne erano stati rimossi alcuni e proprio qualche settimana fa, insieme al vicesindaco della Città Metropolitana, Pierluigi Sanna, avevamo fatto un sopralluogo per constatare la situazione”.

“Questo stanziamento della Città Metropolitana ci permette, ora, di procedere con la rimozione di alcuni altri relitti – conclude Montino -. Ci auguriamo che questo provvedimento tenga alta l’attenzione su questo problema perché il lavoro di rimozione dovrà continuare. La tutela e la valorizzazione del Tevere, delle sue sponde, dell’ecosistema che lo circonda, è per noi un tema fondamentale sia dal punto di vista ambientale, che da quello paesaggistico e turistico”.

