Ambiente, sul territorio di Fiumicino il monitoraggio delle acque di pozzi privati e sorgenti

Fiumicino – “L’Area Tutela Ambientale del Comune di Fiumicino, in collaborazione con il CNR – IRSA Istituto di Ricerca sulle Acque ed il Settore Ambiente e Sostenibilità di Aeroporti di Roma S.p.A., sta avviando una attività di monitoraggio della qualità delle acque dei pozzi privati e delle sorgenti ubicati in territorio comunale e nello specifico nelle seguenti località: Testa di Lepre, Torrimpietra, Tragliata, Tragliatella, Aranova, Palidoro, Passoscuro, Maccarese, Fregene e Focene”. E’ quanto annuncia in una nota stampa il Comune di Fiumicino.

“Al momento, – si legge nella nota – la zona di Fiumicino Città e di Isola Sacra è esclusa dal monitoraggio, per evitare effetti di interazione con il vicino fiume Tevere. Si tratta di una campagna di indagine ambientale, completamente gratuita per i cittadini che ne prenderanno parte, volta ad approfondire le conoscenze sulla qualità delle acque sotterranee nel nostro comune.

Il Comune di Fiumicino invita tutti coloro che possiedono un pozzo nelle località sopra citate a mettersi in contatto con l’Area Tutela Ambientale (pec: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it; e-mail: uopcittasostenibile@comune.fiumicino.rm.it, telefono: 06.65210.801), dando la propria disponibilità ad aderire alla campagna di monitoraggio dei pozzi privati e delle sorgenti.

Il personale dell’Area Tutela Ambientale provvederà poi a contattare i cittadini aderenti alla campagna di monitoraggio, fissando un appuntamento per il prelievo del campione d’acqua da sottoporre ad analisi. Si precisa che le analisi non sono finalizzate a definire la potabilità dell’acqua, ma funzionali allo studio scientifico della falda acquifera. Copia integrale degli esiti delle analisi sarà consegnata ai cittadini che aderiranno al monitoraggio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link