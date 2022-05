Giornata della Legalità ad Ardea: la commemorazione delle vittime delle mafie in piazza Falcone e Borsellino

Ardea – Il Comune di Ardea comunica che lunedì 23 maggio 2022, alle ore 10.45, in piazza Falcone e Borsellino (Tor San Lorenzo – Ardea), sarà celebrata la Giornata della Legalità.

“In particolare, – spiega il Comune – nel trentesimo anniversario della Strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992 e nella quale persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro -, verranno commemorate le vittime di tutte le mafie e sarà deposta una corona d’alloro”.

