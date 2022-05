Fiumicino – Non solo ponte della Scafa o viadotto dell’Aeroporto, ma collegamenti ferroviari e ciclabili anche con la città di Fiumicino (e non solo con l’aeroporto). In poche parole: potenziamento della viabilità e dei collegamenti tra le due cittadine situate al centro del litorale romano. A margine dell’inaugurazione della nuova aerea di imbarco “Molo A” dell’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parlando con i giornalisti, annuncia un lavoro interistituzionale per aumentare i collegamenti tra il X Municipio e la città che ospita l’aeroporto.

“E’ fondamentale aumentare i collegamenti tra Fiumicino e Ostia – dice Gualtieri -, ad oggi inadeguati. Sono tante le persone che si spostano tra Ostia e Fiumicino, e non solo per motivi di lavoro. Nuovi collegamenti consentirebbero di valorizzare lo straordinario potenziale di Ostia, fatto non solo del patrimonio archeologico ma anche del suo meraviglioso litorale. Stiamo lavorando per potenziare il collegamento del ponte della Scafa e anche la mobilità ‘dolce’, aumentando le piste ciclopedonali”.

Foto 2 di 2



E sulla Roma-Lido commenta: “E’ una tratta che si sta modernizzando. Ora è in gestione alla Regione Lazio e deve diventare, come da progetto, e speriamo nei tempi previsti, una metropolitana di superficie, con treni rinnovati ogni 6 minuti. Questo è fondamentale per tutti: per Roma, per Ostia e per tutto il X Municipio”.

Il sindaco Montino accoglie di buon grado le parole del primo cittadino della Capitale, tirando una spallata alle Ferrovie, che pochi gironi fa, nel suo Piano di Investimenti, ha annunciato un potenziamento per l’aeroporto di Fiumicino (leggi qui): “Bene i maggiori collegamenti tra Fiumicino e Ostia, bisogna dare una risposta rapida su questo ai cittadini ma il grande assente sono le Ferrovie. Ci sono aeroporti europei con ferrovie e linee della metropolitana che ti portano dentro l’aeroporto. Ci sono infrastrutture che sono all’altezza della situazione. Qui a Fiumicino c’è una vecchia ferrovia”.

La critica anche sui tempi: “Per raggiungere Roma Termini dall’aeroporto, anche con il treno veloce Leonardo Express, senza fermate, ci vogliono 40 minuti. Questo è inaudito! Dobbiamo lavorare anche sui tempi: accorciarli, e creare quelle condizioni rapide per dare una risposta alle strutture che sono intorno all’aeroporto”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link