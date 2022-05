Involtini di pesce spada: una specialità dello chef Mario Di Galbo

Mario Di Galbo chef classe 1966, formatosi negli anni 80 con i migliori Chef regionali (Chef Francesco Paolo Cascino) e nazionali (Ruberti),la sua cucina spazia dai piatti tipici regionali al food design, dal salato alla pasticceria con tecniche innovative come CBT (cottura bassa temperatura) più sousvide. Da 24 anni insegna cucina nella scuola alberghiera (Pietro Piazza Palermo). Qui vi proponiamo una delle sue specialità: gli involtini di pesce spada.

La ricetta: involtini di pesce spada

Ingredienti (per 6 persone)

gr 700 pescespada affettato

gr 150 mollica di pane fresco

gr100 cipolla tritata finemente

gr 50 uva passa

gr 50 pinoli

gr 50 uova

2dl olio extravergine d’oliva

gr 100 pesce spadellato con mentuccia (calamari a julienne,gamberetti,ritagli di spada….)

Gr 150 pangrattato

1 cipolla affettata

6 stecconi di legno

1 cucchiaio abbondante di menta fresca tritata

Foglie di alloro

Sale e pepe

Procedimento

Mescolare insieme in un contenitore la mollica, le uova, la cipolla tritata precedentemente rosolata, l’uva passa, i pinoli, la menta, il pesce spadellato, sale e pepe. Mettere il composto al centro di ogni fetta di pesce.

Arrotolare ogni singola fetta e metterne tre alla volta negli stecconi alternandoli con una foglia di alloro e fette di cipolla. Cuocerli su una griglia rovente o al forno. Possono essere passati in olio e pangrattato prima della cottura.

