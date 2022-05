Lavori Lungomare della Salute, Coronas (FI): “Una romanella senza senso”

Fiumicino – “Se si devono fare dei lavori vanno eseguiti a regola d’arte non con delle leccate di asfalto a mezza carreggiata. Chiederemo conto nelle sedi opportune del costo e della congruità di questa romanella fatta di fretta e male al Lungomare della Salute”, lo afferma il consigliere di Forza Italia a Fiumicino, Alessio Coronas dopo un sopralluogo insieme al presidente Mario Baccini e una delegazione di cittadini sul Lungomare della Salute dove si rileva che i lavori di rifacimento del manto stradale sono stati eseguiti solo per metà carreggiata.

