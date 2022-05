Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Ancora qualche locale fenomeno di instabilità diurna in questa giornata di giovedì ma prevalentemente relegato alle zone alpine e a carattere davvero isolato all’estremo Sud, farà caldo ma ancora non sarà intenso specie al Sud dove si manterrà una ventilazione settentrionale. Da venerdì via libera all’anticiclone con caldo più intenso e fenomeni di instabilità diurna assenti o del tutto occasionali sulle Alpi. Weekend con ulteriore intensificazione del caldo e massime anche localmente superiori ai 35°C su alcune zone della Val Padana, della Puglia, della Sardegna e delle regioni centrali tirreniche.

METEO VENERDI’ 19 MAGGIO. Giornata stabile e generalmente soleggiata, pur con una certa variabilità che nel pomeriggio interesserà le zone alpine dando luogo a qualche isolato rovescio sul settore centro-orientale. Temperature in aumento, massime fino a 32/33°C sulla Val Padana. In particolare, al Nord: Tempo stabile e caldo con cieli in prevalenza sereni; locale variabilità pomeridiana sulle Dolomiti ma con basso rischio di piogge. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 32; più basse in Liguria. Al Centro: Caldo pienamente estivo, tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 28 e 33. Al Sud: Tempo stabile, tanto sole e caldo estivo sotto l’egida dell’anticiclone subtropicale. Temperature in rialzo, specie nelle aree interne, con massime tra 25 e 29.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: dominio anticiclonico a garanzia di una giornata stabile e soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, con cieli sereni o a tratti offuscati dal passaggio di innocue nubi alte. Clima diurno caldo, con temperature massime sin verso i 30-32°C in pianura, specie tra Lazio ed Umbria. Venti a regime di brezza termica, a tratti anche moderati da ovest durante il pomeriggio. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Fase stabile e soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, complice l’ulteriore rinforzo del campo di alta pressione che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi almeno fino a domenica e clima diurno più caldo; temperature massime estive con punte di 32-33°C entro il weekend, specie nell’entroterra. Venti da Nordest moderati fino a giovedì, in rotazione a prevalente regime di brezza a seguire. Le ultime emissioni modellistiche fanno intravedere un possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche tra mercoledì e giovedì prossimo, dove potrebbe giungere una goccia fredda da ovest portando un calo termico, molte nubi e qualche pioggia; evoluzione comunque da confermare. (Fonte: 3B Meteo)

