Nuove opere pubbliche ad Anzio, Mercuri: “Al via la manutenzione straordinaria delle strade comunali”

Anzio – “A breve, oltre ai diversi cantieri attualmente aperti sul territorio comunale di Anzio, al via anche la manutenzione straordinaria stradale di Via Glauco, Via Odino, Via Tirreno, Viale Roma, Piazza Roma, Via Venezia, Via Rimini, Via Sibilla, Via dei Lillà, Via delle Orchidee, Via della Stazione, Via Boccaccio, Via Verga, Via Panzacchi, Via degli Ulivi e Via Stella Marina, ai quali seguiranno altri interventi in fase di programmazione”. Lo ha affermato il presidente della Commissione Lavori Pubblici dell’Amministrazione De Angelis, Angelo Mercuri, in riferimento ai lavori di ieri della Commissione stessa, alla quale ha preso parte il Vicesindaco, Danilo Fontana, per comunicare l’agenda delle opere pubbliche che saranno cantierate a breve.

“In questi giorni, inoltre, – spiega Mercuri – proseguono anche gli interventi per la realizzazione dei nuovi marciapiedi lungo la Nettunense al quartiere Falasche, a Lido dei Pini lungo la Litoranea ed a Lavinio Stazione lungo Via di Valle Schioia”.

“Colgo l’occasione – conclude Mercuri – per ringraziare il vicesindaco Fontana per il positivo contributo ai lavori della Commissione e l’Ufficio Tecnico dell’Ente, per l’impegno profuso nel raggiungimento degli obiettivi programmati”.

