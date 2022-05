Pomezia – “Pomezia Città da favola” sbarca a Torino. Il volume, pubblicato da Gemma Edizioni, e finanziato dal Comune di Pomezia, è una raccolta di filastrocche, favole, fiabe e disegni ambientati nella Città e firmati dagli studenti delle scuole dell’infanzia comunali Maria Immacolata, Sant’Andrea Uberto, San Francesco D’Assisi e Gianni Rodari, degli istituti comprensivi Enea, Pestalozzi, De Andrè, Orazio, Via della Tecnica e del circolo didattico Matteotti.

Il progetto “Una Città da favola”, promosso dalla casa editrice Gemma Edizioni e riservato ai Comuni d’Italia designati della qualifica “Città che legge”, è stato realizzato nelle nostre scuole nel corso del 2021, con l’obiettivo di tornare a guardare le Città con gli occhi dei più piccoli, cittadini del futuro.

Sono intervenute alla presentazione di Torino la vice Sindaco con delega alla Cultura Simona Morcellini e l’Assessora ai servizi educativi Miriam Delvecchio. Presente anche Leonardo, studente dell’istituto comprensivo Enea e autore dell’immagine di copertina del libro.

