Racconti d’arte, il Castello di Minturno ospita la mostra dedicata ai bambini

Minturno – Sabato 21 maggio, alle 18:30, nella suggestiva cornice del Castello Ducale Caracciolo Carafa, ci sarà l’inaugurazione di “Racconti d’arte”, il terzo appuntamento della rassegna letteraria “Minturno tra le pagine”.

L’evento, curato dall’Associazione “Botteghe Culturali”, consta in una mostra d’arte per bambini durante la quale, presso la Sala dei Baroni, verranno mostrate le opere dell’artista Buffaldo, corredate da alcune istantanee di Image Studio.

La mostra sarà aperta al pubblico, con ingresso libero e gratuito, anche nella giornata di domenica 22 maggio dalle 18:30 alle 21.

Dal 23 al 25 maggio, invece, l’evento ospiterà le classi terze della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Minturno e Scauri.

Per gli studenti, è previsto l’ascolto dei racconti delle opere e la lettura di libri illustrati per bambini scritti dall’artista Buffaldo, entrambi recitati da Veruska Menna, e attività laboratoriale.

“La mostra dei fantasiosi mondi onirici di Buffaldo è stata pensata per abituare i bambini a guardare con occhi nuovi la realtà che li circonda, per iniziarli alla bellezza dell’arte e fargli toccare da vicino le illustrazioni dei libri a loro dedicati, con l’auspicio che diventino in futuro appassionati spettatori di mostre e mantengano intatta la curiosità di scoprire le storie dietro le immagini” dichiara il direttore artistico della rassegna Veruska Menna.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Minturno, clicca qui