Roma – Feyenoord, a Fiumicino niente maxischermo per la finale: ecco il motivo 

Fiumicino – “In accordo con la Prefettura, la Questura e i Roma Club di Roma, l’Amministrazione ha deciso di annullare il maxischermo previsto per la proiezione della finale di Conference League Roma – Feyenoord (leggi qui)”. Lo comunica in una nota stampa il Comune di Fiumicino.

“I Roma Club di Fiumicino – si legge nella nota – hanno, infatti, aderito all’iniziativa organizzata dalla società all’Olimpico e la Prefettura invita tutti a recarsi lì per assistere alla partita.

Inoltre, l’iniziativa ha uno scopo benefico: i fondi raccolti andranno a finanziare “Superiamo gli ostacoli”, progetto destinato alle persone con disabilità che frequentano lo stadio. L’Amministrazione ritiene l’iniziativa lodevole e meritevole di adesione. I tifosi che vorranno partecipare e recarsi all’Olimpico trovano tutte le informazioni sul sito dell’A.S. Roma“.

