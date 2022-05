Roma, paura per una friggitrice a fuoco nel supermercato: intossicato un dipendente

Roma – Oggi, 20 maggio, alle 7 la Sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato la squadra VV.F della Rustica, la 10A, con al seguito un’autobotte presso il Centro Commerciale Roma Est, zona Lunghezza, per una friggitrice andata a fuoco all’interno di uno dei laboratori del supermercato.

Nell’incendio è rimasto intossicato un dipendente in seguito ad inalazione da fumo. L’uomo è stato affidato al personale del 118 ,è stato poi trasportato al pronto soccorso, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

