Sainz lancia l’allarme: “Un problema correre rigidi in Formula Uno. Porta danni fisici”

Barcellona - Il circo della Formula Uno è arrivato in Spagna. Domenica si svolgerà il Gran Premio di Catalogna a Barcellona e Carlos Sainz correrà sotto il cielo di casa propria. Per festeggiare e onorare tale occasione, il pilota della Ferrari punterà prima alla pole e poi al podio con uno speciale casco. Giallo e rosso strisciato come i colori della bandiera spagnola. Lo annuncia Carlos sui suoi canali social con una splendida foto.

Un inizio di campionato mondiale un po’ complicato, condito da successi e grandi emozioni tuttavia per Sainz. E’ salito tre volte sul podio e allo stesso tempo è stato vittima di due ritiri. Stavolta a Barcellona vuole dare il meglio di sé e onorare il Gran Premio di casa. Ne approfitta tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, per lanciare un allarme e si fa portavoce dei piloti. Sono molto rigide le monoposto in cui correre e a lungo andare questo potrebbe portare gravi danni alla schiena: “Bisognerà lavorare sulla mobilità a la flessibilità. Ho fatto i miei controlli alla schiena e al collo e sono più rigido ovunque”. Lo sa Carlos. L’assetto aerodinamico della Ferrari e delle altre monoposto hanno richiesto sospensioni rigide per alleviare il ‘porpoising’ (l’oscillazione a delfino delle macchine): “Si tratta di capire – prosegue a dire il pilota della Rossa – quanto bisogna pagare fisicamente per la propria salute in una carriera, con questo tipo di filosofia automobilistica”.

“Dobbiamo riaprire il dibattito su questa situazione – sottolinea Sainz – i regolamenti sono fantastici, ma è necessario correre così rigidi per il collo e la schiena?”. Si chiede Carlos a tre giorni dal Gran Premio di Catalogna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlos Sainz (@carlossainz55)

(foto@CarlosSainz-Twitter)

Il Faro online - Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.