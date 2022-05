La scelta impresa funebre può fare veramente la differenza nel momento in cui ci troviamo nella spiacevole situazione di dover organizzare un funerale per un nostro caro :quindi c’è bisogno per noi trovare un servizio che ci aiuti a personalizzare quello che è il desiderio che abbiamo di organizzare un rito per salutare la persona che abbiamo amato e che non c’è più.

Però visto che siamo anche molto soffrendo per la perdita del nostro amato abbiamo bisogno di qualcuno che ci supporti per gli aspetti burocratici e quindi dobbiamo trovare Comunque la forza di farlo ma anche il supporto necessario.

Ci riferiamo giusto per fare alcuni esempi alla reversibilità della pensione e alle pratiche ereditarie oppure a eventuali passaggi di proprietà di autoveicoli e altre cose che già in un periodo normale sono molto complicate, ma ancora di più quando già stiamo soffrendo per una cosa così grave.

Ovviamente questi sono adempimenti per i quali non può essere utile l’impresa funebre tranne il fatto che può procurare un certificato di morte che può essere molto importante e dare degli dei consigli chirurgici però ci sono anche delle spese che un’agenzia di onoranze funebri può anticipare in alcuni casi per conto del cliente.

Anche se il problema è che non sempre questi costi da sostenere arrivano tutti insieme in quanto riguardano strutture ed enti diversi. Ognuno dei quali ha le tue tempistiche quindi a volte possono passare dei mesi perché purtroppo in Italia la burocrazia provoca questo tipo di disagio all’utente e al cittadino.

Quindi in pratica il problema può essere che un’agenzia di onoranze funebri non comprende altre spese dal classico servizio una persona che organizza il funerale dovrà occuparsi di tutte le faccende di cui parlavamo prima o altre due per gestire il dolore la cosa può andare avanti per mesi provocando anche molto spesso e molta preoccupazione

Cosa fanno quindi l’agenzia di onoranze funebri in questi casi

Le imprese di onoranze funebri propongono al cliente spesso pacchetti standard dove ci sono tutte le cose necessarie per il funerale. Ci riferiamo per esempio a manifesti trasporto fiori o cassa, però per una loro scelta non anticipano le spese a carico del cliente e quindi ci riferiamo per esempio all’acquisto del loculo o la cremazione i fiori o le tasse cimiteriali perché praticamente si limitano ad informare la famiglia su quanto può ammontare quel tipo di spesa.

Inoltre molte volte la famiglia si trova in difficoltà perché ha problemi economici e magari il conto della persona che è morta è bloccato :ci riferiamo alla banca e quindi in questi casi l’agenzia di onoranze funebre capiscono magari le difficoltà e spesso molte di esse però non anticipano le spese perché non si fidano della persona in quanto magari hai avuto brutte esperienze con persone che non pagavano dopo aver avuto questo servizio.

Però per fortuna ci sono degli esempi virtuosi e cioè delle ‘agenzie che decidono di mettere al primo posto il cliente che già sta passando un momento difficile e lo sostengono anche in questi aspetti