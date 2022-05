Superenalotto, la Capitale sfiora il 6: a Roma centrati due “5” da 31mila euro 

Roma – La Capitale sfiora il “6” SuperEìenalotto: nel concorso del 19 maggio, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 31.057,58 euro ciascuno. La prima combinazione vincente è stata convalidata presso il tabacchi di via Gallia 43 a Roma mentre l’altra è stata centrata nella tabaccheria di via P.F. Quaglia 168 a Roma.

Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 207,5 milioni di euro – a un passo dal record dei 209 milioni – che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto euro ciascuno.

