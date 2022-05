Fiumicino – In occasione della Giornata internazionale delle api (leggi qui), che si è celebrata ieri, 20 maggio 2022, abbiamo voluto parlare dell’importanza di questo insetto in un convegno che si è tenuto alla Casa della Partecipazione“. A dichiararlo in una nota stampa, è l’assessora alle attività produttive, Erica Antonelli.

“Sentinelle dell’ambiente e della biodiversità, le api sono preziosissime sia per il ruolo che svolgono nell’ecosistema, sia per i prodotti che ci offrono – spiega Antonelli -. Per questa ragione abbiamo parlato anche delle tantissime qualità organolettiche del miele, delle propoli e degli altri prodotti, importantissime per il benessere psicofisco delle persone”.

“Insieme all’Accademia dei mieli abbiamo potuto analizzare le diverse qualità dei vari tipi di miele – prosegue – affrontando anche aspetti più tecnici e scientifici con l’ausilio di esperti dell’Istituto zooprofilattico. Infine abbiamo parlato di quanto la funzione impollinatrice delle api sia fondamentale per aumentare la produttività e la qualità dei prodotti agricoli grazie all’intervento di Claudio Caramadre, imprenditore bio di lungo corso. Vale la pena ricordare che la Giornata delle api coincide con quella dedicata alla biodiversità che sono due facce della stessa medaglia. La giornata, che era iniziata con un appuntamento dedicato ai bambini in collaborazione con la Biblioteca dei Piccoli e l’assessorato alla Scuola, si è conclusa con un assaggio di mieli, e formaggi e vini del biodistretto“.

“Ringrazio l’associazione Bugno Villico per l’organizzazione – conclude l’Assessora -, nonché la partecipazione di Legambiente Fiumicino, del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, del presidente della Commissione Pari Opportunità Fabio Zorzi, della Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi e del consigliere Walter Costanza. Significativi gli interventi del Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio, Valerio Novelli, che ci ha illustrato la proposta di legge sul settore apistico e della consigliera regionale Michela Califano, anche lei membro della commissione regionale agricoltura”.

