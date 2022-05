Bronzo europeo di gioia: Dell’Aquila mostra su Instagram la medaglia nel taekwondo

Manchester – Sorride sulla sua pagina ufficiale Instagram il campione olimpico di taekwondo. Ai Campionati Europei in corso a Manchester, Vito Dell’Aquila mette la collo uno splendido bronzo nei 58 kg. Lo festeggia con un sorriso pieno e soddisfatto, mostrando la medaglia vinta: "Il meglio deve ancora venire". Così scrive fiero e convinto delle proprie possibilità, già ampiamente mostrate alle Olimpiadi.

Alla 'Regional Arena' è stata una battaglia con gli avversari per tutta la giornata di ieri. Ai quarti di finale l'azzurro ha battuto per 20-8 l'ungherese Sharif Salim, mentre in semifinale è stato sconfitto al golden round dal francese Cyrian Ravet. Dopo l’oro di Tokyo, questo è il primo alloro del ritorno alle gare.

Ne aggiunge uno nella bacheca dedicata agli Europei. L’ultimo podio lo aveva fatto a Bari nel 2019 e aveva messo al collo un oro.

Oggi sono cinque gli italiani in gara: Simone Crescenzi (68 kg), Antonio Gerrone e Simone Alessio (80 kg), Veronica Pau (46 kg) e, nel Para-Taekwondo, il vicecampione del mondo (63 kg K44) Antonino Bossolo.

(foto@Federazione Italiana Taekwondo - Facebook)

