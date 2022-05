Fiumicino, Calcaterra replica a Severini: “Questa Amministrazione le cose le fa”

Fiumicino – “A circa un anno dalle prossime elezioni il nervosismo del consigliere Severini comincia a strabordare, inveendo contro questa Amministrazione che, a differenza di quanto da lui millantato e mai realizzato, le cose le fa“. Lo dichiara in una nota stampa il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale Stefano Calcaterra.

“Forse non se n’è mai reso conto Severini, ma – spiega il Capogruppo – da sempre, ovvero da 9 anni a questa parte, questa Amministrazione rende conto ai cittadini di quanto avviene sul proprio territorio, siano essi cantieri comunali, di altri enti o privati ma di interesse pubblico. E così ha fatto e sta facendo anche su Aranova. Lo abbiamo fatto parlando della nuova illuminazione su molte strade di Aranova, la loro messa in sicurezza, la realizzazione di marciapiedi, delle fogne e dei canali di scolo delle acque piovane. La tanto attesa piazza in via Michele Rosi è sì un’opera privata ma che viene realizzata come opera a scomputo dal costruttore, secondo le regole stabilite e volute da questa Amministrazione e dal sindaco Montino. Strano che questo il consigliere Severini non lo dica.

L’ingresso sulla via Aurelia in corso di realizzazione da parte di Anas è frutto di un protocollo voluto e siglato anni fa da Comune, Regione e appunto Anas per la messa in sicurezza di quel particolare punto di strada che conduce alla località di Aranova. Tutte volontà perseguite e difese con orgoglio dalla nostra Amministrazione, di cui andiamo volutamente fieri. Strano che Severini non ricordi anche questo”.

“Se ne faccia una ragione – conclude Calcaterra – e smetta pure di perdere tempo a scervellarsi sul perché dei privati cittadini decidano di mettersi liberamente in gioco per costituire una Pro loco che curi, ami e renda viva la località di Aranova. Continuare a criticare le scelte fatte da liberi cittadini che amano Aranova e che, fortunatamente, non rispondono alle logiche del partito Crescere insieme è un vanto per tutti noi e un guadagno per la comunità tutta”.

