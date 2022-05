Fiumicino, Marco Colavecchi è il nuovo responsabile di Lega Salvini Premier

Fiumicino – Marco Colavecchi è il nuovo responsabile organizzativo della Lega Salvini Premier del Comune di Fiumicino.

“È con orgoglio e soddisfazione, ma anche con grande senso di responsabilità, che vi rendo partecipi della mia nomina a Responsabile Organizzativo della Lega Salvini Premier del Comune di Fiumicino”, si legge in una nota di Colavecchi.

“Ringrazio per la fiducia accordatami – conclude – il Commissario Regionale Lega On. Claudio Durigon il Responsabile Provinciale Lega di Roma – Zona Nord Luca Quintavalle ed il Commissario della Lega del Comune di Fiumicino Monica Picca. Un ringraziamento anche a tutti gli amici che in questi anni mi hanno sostenuto nella attività politica territoriale”.

