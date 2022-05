Giro d’Italia, Yates vince a Torino: “Difendiamo la maglia rosa di Carapaz”

Simon Yates si aggiudica la 14esima tappa del Giro d’Italia, Santena-Torino di 147 km. L’ecuadoriano Richard Carapaz è la nuova maglia rosa, indossata fino ad oggi dallo spagnolo Juan Pedro López Pérez.

“E’ stata una tappa dura ma molto corta. Sono felice per come è andata. E’ uno step positivo per il team e adesso proveremo a difendere la maglia rosa”, dice Carapaz al traguardo. “Non mi ricordavo che tre anni fa l’avevo presa proprio alla tappa 14 ma sono soddisfatto di averlo fatto di nuovo”. (Adnkronos)

